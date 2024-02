Innodata Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die Aktienanalyse von Innodata zeigt, dass das Unternehmen derzeit in einem Abwärtstrend ist, wie trendfolgende Indikatoren anzeigen. Der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 9,69 USD, während der letzte Schlusskurs bei 7,07 USD liegt, was einer Abweichung von -27,04 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 9,11 USD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Innodata weniger aus als der Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Die Dividendenpolitik der Aktie wird aufgrund dieser großen Differenz negativ eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt sich überwiegend positiv, mit acht positiven und fünf negativen Tagen in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

Fundamental betrachtet wird Innodata im Vergleich zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 263,08, während das Branchen-KGV bei 53,31 liegt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führt.