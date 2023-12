Innodata Aktie: Alles kein Problem!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz der Aktie von Innodata zeigt gemischte Ergebnisse. Die Diskussionsintensität im Netz war in den vergangenen Monaten eher schwach, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb weitgehend unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Wertung für Innodata.

Der Relative Strength Index (RSI) für Innodata liegt bei 38,37, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 49,41, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite zeigt sich, dass Innodata mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,2 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist jedoch positiv. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Anleger-Stimmung für die Aktie von Innodata.