InnoTek Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Innotek beträgt der 7-Tage-RSI 30 Punkte, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 32,43, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Innotek-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,43 SGD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,455 SGD weicht um +5,81 Prozent ab, was eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,4 SGD) liegt über dem letzten Schlusskurs und wird daher positiv bewertet. Insgesamt erhält die Innotek-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über Innotek diskutiert, und in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Branchenvergleich erzielte Innotek in den letzten 12 Monaten eine Performance von -7,9 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche ist dies eine Underperformance von -1,7 Prozent. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Innotek um 2,14 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.