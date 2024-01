InnoCan Pharma Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die technische Analyse der Innocan Pharma-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,21 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird, da der Aktienkurs selbst bei 0,2431 USD lag und somit einen Abstand von +15,76 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage, der derzeit bei 0,27 USD liegt, zeigt sich jedoch eine Differenz von -9,96 Prozent, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, ist es möglich, auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückzugreifen. Der RSI für die Innocan Pharma-Aktie liegt bei 100, was als "Schlecht" bewertet wird. Auch der RSI25 beläuft sich auf 100, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

Anhand von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zeigt sich, dass über Innocan Pharma in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer stand an 13 Tagen auf grün, was auf eine überwiegend positive Stimmung seitens der Anleger hinweist. Es konnten keine negativen Diskussionen verzeichnet werden, und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet deutet auf eine positive Bewertung hin. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung zeigen eine insgesamt positive Einschätzung. Somit ergibt sich für die Aktie von Innocan Pharma auch bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".