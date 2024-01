InnoCan Pharma Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die technische Analyse der Innocan Pharma basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt aktuell eine neutrale Bewertung. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,22 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,2251 USD) um +2,32 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Die vergangenen 50 Tage zeigen einen gleitenden Durchschnittskurs (GD50) von 0,27 USD, was einer Abweichung von -16,63 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es überwiegend positive Diskussionen über Innocan Pharma, während nur an einem Tag die negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten Tagen dominieren wieder positive Themen, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich eine erhöhte Aktivität und Diskussionsintensität bei Innocan Pharma über einen längeren Zeitraum. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Innocan Pharma zeigt einen Wert von 100, was auf eine "überkauft"-Situation hinweist. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" auf Basis des RSI.