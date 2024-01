InnoCan Pharma Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Innocan Pharma erhielt in den letzten zwei Wochen hauptsächlich positive Bewertungen von privaten Nutzern in den sozialen Medien. Unsere Redaktion hat dies anhand der verschiedenen Kommentare und Äußerungen festgestellt, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Unternehmen befasst haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen angesprochen. Insgesamt betrachten wir die Anleger-Stimmung daher als "gut" und stufen sie dementsprechend ein.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktienkurse von Innocan Pharma innerhalb von 7 Tagen keine überkauften oder überverkauften Situationen aufweisen, da der RSI bei 50 liegt. Daher wird die Situation als "neutral" bewertet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Kategorie des RSI daher als "neutral" eingestuft.

Die technische Analyse, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Innocan Pharma-Aktie der letzten 200 Handelstage, zeigt einen Wert von 0,21 USD. Dies liegt deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 0,3 USD (+42,86 Prozent). Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,27 USD) liegt mit einem Abweichung von +11,11 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "guten" Bewertung führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung eine neutrale Bewertung ergeben. Die Rate der Stimmungsänderung für Innocan Pharma zeigt kaum Veränderungen und wird daher ebenfalls als "neutral" bewertet. Das langfristige Stimmungsbild wird insgesamt als "schlecht" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild der Bewertungen für die Innocan Pharma-Aktie, wobei die Anleger-Stimmung als positiv und neutral, die technische Analyse als gut und die langfristige Stimmung als schlecht bewertet wird.