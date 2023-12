InnoCan Pharma Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100 normiert. Der RSI-Wert von Innocan Pharma liegt bei 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 0, was auf eine positive Bewertung für 25 Tage hindeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Innocan Pharma bei 0,3 USD liegt, was einem Abstand von +50% vom GD200 (0,2 USD) entspricht und somit auf ein "Gut"-Signal hinweist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 0,24 USD. Dies entspricht einem Abstand von +25%, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hinweist. Somit wird der Kurs der Innocan Pharma-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine Verschlechterung der Stimmungslage bei Innocan Pharma festgestellt werden, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt hingegen überwiegend positive Kommentare und Befunde über Innocan Pharma. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Stimmungseinstufung für Innocan Pharma.