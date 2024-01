InnoCan Pharma Aktie: Schlimme Zeiten!

In den letzten Wochen konnte bei Innocan Pharma eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zeigt eine Tendenz zu besonders negativen Themen, weshalb das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet wird. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte keine signifikante Veränderung festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Zusammengefasst erhält Innocan Pharma in diesem Bereich also eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Beim 25-Tage-RSI wurde hingegen eine Überkauftheit festgestellt, weshalb hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird. Zusammen ergibt dies ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Innocan Pharma liegt bei 0,21 USD, während die Aktie selbst aktuell bei 0,2431 USD notiert. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +15,76 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt hingegen bei 0,27 USD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von -9,96 Prozent als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich hier eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Bei Innocan Pharma wurden ausschließlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Innocan Pharma, wobei das Stimmungsbild negativ ist, die technische Analyse gemischte Signale zeigt und das Anleger-Sentiment positiv ist.