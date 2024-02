InnoCan Pharma Aktie: Jetzt wird es konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) der Innocan Pharma zeigt eine überkaufte Situation an, wobei der Wert bei 100 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist ebenfalls einen Wert von 100 auf, was auf eine überkaufte Situation hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Innocan Pharma in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen wurden insbesondere positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität der Aktie zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet hingegen auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Innocan Pharma in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Innocan Pharma bei 0,2251 USD, was eine +2,32 Prozent Entfernung vom GD200 (0,22 USD) darstellt und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist hingegen einen Kurs von 0,27 USD auf, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Innocan Pharma-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.