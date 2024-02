InnoCan Pharma Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die technische Analyse von Aktien kann ein nützliches Werkzeug sein, um den aktuellen Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Durch die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Innocan Pharma-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein aktueller Wert von 0,22 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,2251 USD auf ähnlichem Niveau (Unterschied +2,32 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Wenn wir den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachten, ergibt sich ein Wert von 0,27 USD, wodurch der letzte Schlusskurs um -16,63 Prozent darunter liegt. Auf dieser kurzfristigen Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Zusammenfassend wird die Innocan Pharma-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt. Dies basiert auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Themen rund um den Wert in den letzten Tagen.

Der Relative Strength Index (RSI) für Innocan Pharma weist eine Ausprägung von 100 auf, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Dieses Bild wird auch durch den RSI25 bestätigt, der ebenfalls bei 100 liegt und somit zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien. Insgesamt erhält Innocan Pharma für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.

Dies sind die Ergebnisse der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und des Relative Strength Index für die Innocan Pharma-Aktie.