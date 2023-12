InnoCan Pharma Aktie: Hammer Entwicklung!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen des Basiswerts über die Zeit. Für die Innocan Pharma-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 50, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und zeigt, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für die Innocan Pharma-Aktie.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Innocan Pharma-Aktie betrachtet, um den aktuellen Trend zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 0,21 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,3 USD liegt, was zu einem positiven Rating führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating. Somit wird die Aktie im Rahmen der einfachen Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.

In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine überwiegend positive Anleger-Stimmung bezüglich Innocan Pharma. Allerdings standen in den letzten Tagen besonders negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Innocan Pharma.