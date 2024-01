InnoCan Pharma Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In letzter Zeit stand die Aktie von Innocan Pharma im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Innocan Pharma. Dies führte insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Innocan Pharma derzeit auf 0,21 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0.2431 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +15,76 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,27 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit -9,96 Prozent Abstand aus dieser Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In den letzten Wochen konnte bei Innocan Pharma eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass in den sozialen Medien negative Auffälligkeiten registriert wurden. Daher wird dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Innocan Pharma daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Innocan Pharma wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass Innocan Pharma weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt jedoch an, dass Innocan Pharma überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Innocan Pharma-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.