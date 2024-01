InnoCan Pharma Aktie: Es wird konkret!

Die technische Analyse der Innocan Pharma-Aktie zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von +15,76 Prozent, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht zur Folge hat. Jedoch liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 0,27 USD, während der aktuelle Kurs bei 0.2431 USD liegt, was zu einer Abweichung von -9,96 Prozent führt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen in Bezug auf die einfache Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv für Innocan Pharma. In den Diskussionen wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen erörtert, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren mehrheitlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Aus Sicht des Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Innocan Pharma als neutral eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage ergibt eine "Schlecht"-Empfehlung, ebenso wie der RSI25 für 25 Tage, der ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie von Innocan Pharma eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Positiven auf, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Innocan Pharma in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

