InnoCan Pharma-Aktie: Bullen und Bären kämpfen um die Marke von 0,20 EUR! 

Die Hoffnung war groß, doch bereits seit Oktober 2021 herrscht ein Abwärtstrend vor. In diesem Rahmen wurde der wichtige gleitende Durchschnitt mit der Periode 200 zur Unterseite durchstoßen. Im Juli 2022 ist er dann von steigend auf fallend gedreht worden. Damit zeigt sich während der letzten Monate ein intakter Bärenmarkt. Positive Signale sind derzeit nicht wirklich gegeben. Das einzige, was wohlwollend auffällt, ist, dass die Marke von etwa 0,20 EUR ganz offensichtlich als gute Unterstützung fungiert. Die Bären schaffen es nicht, die Preise an dieser Stelle weiter zur Unterseite zu treiben.

Diese Zone muss genommen werden!

Im Idealfall gelingt es den Bullen der InnoCan Pharma-Aktie jetzt, die Marke von 0,25 EUR nicht nur anzulaufen, sondern auch nachhaltig aufzubrechen. Damit entstehen Kaufsignale und der GD200 bei 0,33 EUR steht sofort im Fokus. Eine nachhaltige Trendwende zu initiieren, benötigt sicher noch einige Wochen und Monate an Zeit. Vorrangig ist es aus technischer Sicht bedeutungsvoll, die 0,20-EUR-Marke zu halten. Von der Nachrichtenseite her gibt es derzeit nicht sonderlich viel zu berichten.

Die Tendenz ist eher seitwärts!

Kommen wir jetzt zur Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie fällt die Bewertung aus? Von insgesamt 30 Bewertungsparametern sind 16 als bullisch anzusehen. Das sind 53.33 %. Demnach wird der Status hier auf „Neutral“ gesetzt. Aufgrund dessen kann es möglicherweise sinnvoll sein, die InnoCan Pharma-Aktie später zu kaufen, wenn die Trendlage eindeutiger und nachhaltiger ist. Aktuell ist es ein Kampf zwischen Bullen und Bären.