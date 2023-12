InnoCan Pharma Aktie: Die Bären zittern!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristig eher Kursrücksetzer zu erwarten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Innocan Pharma heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Innocan Pharma überverkauft ist, wodurch das Unternehmen in diesem Bereich ein "Gut"-Rating erhält.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in den sozialen Medien in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sieben Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls vermehrt positiv über Innocan Pharma diskutiert, was zu einer insgesamt "Guten"-Bewertung führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Innocan Pharma verläuft aktuell bei 0,21 USD. Da der Aktienkurs bei 0,3 USD lag, ergibt sich hieraus ein Abstand von +42,86 Prozent, wodurch die Aktie eine Bewertung von "Gut" erhält. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 0,25 USD ergibt sich eine Differenz von +20 Prozent, was ebenfalls auf ein "Gut"-Signal hindeutet. Insgesamt erhält die Aktie somit in diesem Bereich die Bewertung "Gut".

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Innocan Pharma in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf das Sentiment und Buzz eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wird ebenfalls als unauffällig bewertet, wodurch die Aktie insgesamt mit "Schlecht" eingestuft wird.