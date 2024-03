Innlanz Aktie: Immer langsam!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Innlanz in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für Innlanz gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Innlanz in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Innlanz-Aktie derzeit mit einem Wert von 50 als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25 signalisiert, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt resultiert daraus eine Einstufung des RSI als "Neutral".

In Bezug auf die technische Analyse der Innlanz-Aktie zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 0,02 AUD verläuft, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,012 AUD aus dem Handel, was einen Abstand von -40 Prozent zum GD200 bedeutet. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 0,01 AUD angenommen, was einer Differenz von +20 Prozent entspricht und zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung auf Basis der beiden Zeiträume als "Neutral".