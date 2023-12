Innlanz Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die technische Analyse der Aktie von Innlanz zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 0,012 AUD liegt 60 Prozent unter dem GD200 (0,03 AUD), was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Auf der anderen Seite liegt der GD50 bei 0,01 AUD, was einem Abstand von +20 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Kurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Innlanz-Aktie zeigt ebenfalls gemischte Signale. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 50, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch positiver und wird daher mit "Gut" bewertet. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Innlanz damit ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung und das Buzz rund um die Aktie von Innlanz zeigen ebenfalls gemischte Signale. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein neutrales langfristiges Bild. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Innlanz weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Innlanz bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" gegeben.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Innlanz diskutiert. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.