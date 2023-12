Innergex Renewable Energy-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Aktienkurs von Innergex Renewable Energy liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Versorgungsunternehmen" um 36,94 Prozent niedriger, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite von -9,15 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Innergex Renewable Energy mit 27,79 Prozent deutlich unter diesem Wert liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Innergex Renewable Energy mit 7,68 Prozent um 2,47 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 5 Prozent. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als ein lukratives Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Innergex Renewable Energy-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 33) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 58,75) bestätigen diese Einschätzung.

Im Hinblick auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Innergex Renewable Energy bei 12,22 CAD, während der aktuelle Kurs bei 9,05 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung "Schlecht" aufgrund einer Distanz von -25,94 Prozent zum GD200. Der GD50 für die letzten 50 Tage weist einen Stand von 9,28 CAD auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtnote von "Neutral" aufgrund der technischen Analyse.