Innergex Renewable Energy Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument zur technischen Analyse von Aktienkursen. Er misst das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI der Innergex Renewable Energy bei 63,53, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Selbst bei einer Ausdehnung des Zeitraums auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein neutraler Wert von 46. Insgesamt wird die RSI daher neutral eingestuft.

Auf fundamentaler Basis wird Innergex Renewable Energy im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14,93, was einem Abstand von 42 Prozent zum Branchen-KGV von 25,95 entspricht. Daher wird die Aktie auf fundamentaler Basis mit "Gut" empfohlen.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Innergex Renewable Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,24 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" im Durchschnitt um -12,37 Prozent, was zu einer Underperformance von -27,88 Prozent im Branchenvergleich führt. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 27,88 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt des "Versorgungsunternehmen"-Sektors. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Ein weiterer wichtiger Faktor zur Einschätzung der Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Zudem zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Entwicklung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Innergex Renewable Energy.