Innergex Renewable Energy Aktie: Das macht sprachlos!

Die Innergex Renewable Energy-Aktie wird durch verschiedene Analysemethoden bewertet. Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses betrachtet, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 11,85 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 9,21 CAD liegt, was einem Unterschied von -22,28 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei einer Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein gleitender Durchschnitt von 9,28 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung basiert auf 7 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten, von denen 5 als "Gut", 2 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt ein Gesamtrating von "Gut". Für den vergangenen Monat wurde eine Bewertung von 1 "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" erhalten, was ebenfalls zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 14 CAD, was auf ein Aufwärtspotenzial von 52,01 Prozent hindeutet.

In Bezug auf die Dividende hat die Innergex Renewable Energy-Aktie eine Dividendenrendite von 8,11 Prozent, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,38 Prozent. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Insgesamt wird die Innergex Renewable Energy-Aktie basierend auf den verschiedenen Analysen mit einem "Neutral"-Rating versehen.