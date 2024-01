Innergex Renewable Energy Aktie: Was passiert jetzt?

Der Aktienkurs von Innergex Renewable Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,84 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", die im Durchschnitt um -8,85 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Underperformance von -30,99 Prozent. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -8,85 Prozent hatte, liegt Innergex Renewable Energy um 30,99 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war ebenfalls durchschnittlich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Innergex Renewable Energy-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.

Die fundamentale Analyse zeigt jedoch, dass die Aktie von Innergex Renewable Energy nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV liegt mit 15,48 insgesamt 51 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", der 31,78 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Innergex Renewable Energy eine Dividendenrendite von 7,68 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 5,3 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von +2,37 Prozent zur Branche, was der Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik einbringt.