Innergex Renewable Energy Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Der Aktienkurs von Innergex Renewable Energy verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,94 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite damit um 28,45 Prozent unter dem Durchschnitt von -8,49 Prozent. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt im Mittel -8,49 Prozent, und Innergex Renewable Energy liegt derzeit 28,45 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schüttet Innergex Renewable Energy eine Dividendenrendite von 7,68 % aus, was 2,45 Prozentpunkte mehr ist als der branchenübliche Durchschnitt von 5,23 %. Dieser höhere Wert führt zu einer Einstufung als "Gut".

Fundamental betrachtet wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16,2, was eine Abweichung von 49 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,7 darstellt. Aufgrund dieser fundamentalen Basis erhält die Aktie eine Empfehlung als "Gut".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Innergex Renewable Energy eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und zwei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Innergex Renewable Energy eine Einschätzung als "Gut". Insgesamt wird das Unternehmen von der Redaktion hinsichtlich der Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.