Innergex Renewable Energy Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Aktienkurs von Innergex Renewable Energy weist im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Versorgungsunternehmen-Sektor eine Rendite von -39,84 Prozent auf, was mehr als 31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche, die eine mittlere Rendite von -9,14 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt Innergex Renewable Energy mit 30,7 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Innergex Renewable Energy liegt bei 66,67, was darauf hindeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55, was ebenfalls als Indikator für eine neutrale Situation gewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

Analysten bewerten die Innergex Renewable Energy-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, wobei es zu 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen kam. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung "Gut" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 13,89 CAD, was ein Aufwärtspotential von 51,67 Prozent vom letzten Schlusskurs von 9,16 CAD bedeutet, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Innergex Renewable Energy somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Innergex Renewable Energy derzeit bei 12,1 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 9,16 CAD verzeichnet. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -24,3 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 9,24 CAD, was die Aktie mit einem Abstand von -0,87 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Gesamtnote "Neutral".