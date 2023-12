Innergex Renewable EnergyPref C Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Für Innergex Renewable Energy liegt der RSI aktuell bei 38,51, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 48, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit für die RSI die Einstufung "Neutral".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler) gilt Innergex Renewable Energy aus fundamentaler Sicht als unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 16,2, was einem Abstand von 49 Prozent zum Branchen-KGV von 31,7 entspricht. Auf dieser Basis wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Innergex Renewable Energy eingestellt waren. Von insgesamt zehn Tagen waren acht positiv, zwei negativ und an zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf der Basis dieser Stimmungsanalyse erhält Innergex Renewable Energy daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet Innergex Renewable Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 7,68 % aus, was 2,45 Prozentpunkte mehr als der Branchendurchschnitt von 5,23 % entspricht. Aufgrund des höheren möglichen Mehrgewinns wird auch hier die Einstufung "Gut" vergeben.