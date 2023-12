Innergex Renewable EnergyPref C Aktie: Das ist ein Knall!

Der Aktienkurs von Innergex Renewable Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -36,94 Prozent erzielt, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt der Versorgungsunternehmen liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Unabhängigen Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche von -9,36 Prozent liegt die Performance von Innergex Renewable Energy mit 27,58 Prozent deutlich darunter. Diese negative Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Aktie von Innergex Renewable Energy ist jedoch überwiegend positiv. Analysen sozialer Plattformen zeigen, dass die Kommentare mehrheitlich positiv ausfallen und in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenausschüttung schneidet Innergex Renewable Energy ebenfalls gut ab. Mit einer Dividende von 7,68 % liegt das Unternehmen über dem Branchendurchschnitt von 5,21 %, was einer Differenz von 2,47 Prozentpunkten entspricht.

Die Betrachtung des Sentiments und des "Buzz" um die Aktie über einen längeren Zeitraum zeigt jedoch eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Veränderung der Stimmung. Dadurch erhält Innergex Renewable Energy in diesem Punkt eine "Schlecht"-Einstufung in der Gesamtbewertung.

Insgesamt ergibt sich damit für Innergex Renewable Energy eine gemischte Bewertung, wobei die negativen Aspekte des Aktienkurses und des Sentiments durch die positiven Faktoren der Anlegerstimmung und Dividende ausgeglichen werden.