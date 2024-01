Innergex Renewable EnergyPref C Aktie: DAS heißt noch nichts

Innergex Renewable Energy schüttet derzeit eine Dividendenrendite von 8,11 Prozent aus, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,38 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche.

Der Relative Strength Index (RSI) von Innergex Renewable Energy liegt bei 42,27, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 von 54,78 führt zu einer neutralen Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Neutral" führt.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke in den sozialen Medien rund um Innergex Renewable Energy haben sich in den letzten Wochen kaum verändert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen.

Die Anlegerstimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Innergex Renewable Energy eher neutral diskutiert, wobei überwiegend positive Themen in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten. Dadurch erhält das Unternehmen insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage des Anleger-Stimmungsbarometers.