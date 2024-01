Innergex Renewable EnergyPref C Aktie: Geht es jetzt los?

Der Aktienkurs von Innergex Renewable Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -42,69 Prozent erzielt, was mehr als 34 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Versorgungsunternehmen" liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", die eine mittlere Rendite von -8,4 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Innergex Renewable Energy mit 34,29 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Innergex Renewable Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 11,85 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,21 CAD liegt, was einem Unterschied von -22,28 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein neutraleres Rating, da der Wert bei 9,28 CAD liegt und der letzte Schlusskurs nur um -0,75 Prozent differiert.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Innergex Renewable Energy einen Wert von 14 auf, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche (KGV von 29) unter dem Durchschnitt liegt. Daraus ergibt sich eine unterbewertete Einschätzung der Aktie, wodurch sie auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass sich die Stimmung für Innergex Renewable Energy in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, wodurch die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso gab es in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Diskussionsstärke in Bezug auf die Aktie, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.