Innergex Renewable EnergyPref C Aktie: Bitte nicht vergessen!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 7 Bewertungen für die Aktie von Innergex Renewable Energy abgegeben. Davon waren 5 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Aktie. Im vergangenen Monat ergab sich folgendes Bild: 1 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht. Dies führt zu einem Gesamturteil von "Gut". Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 14 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 52,01 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs (9,21 CAD) ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Innergex Renewable Energy um 34 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche liegt die Rendite mit 34,29 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 11,85 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,21 CAD deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.