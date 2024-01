Innergex Renewable EnergyPref A löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Goldman Sachs":

Die Analysten haben ihre Einschätzung für Innergex Renewable Energy abgegeben und kommen zu dem Schluss, dass das Unternehmen insgesamt eine positive Bewertung erhält. Von den Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, wurden 5 als positiv, 2 als neutral und keine als negativ eingestuft. Auch in jüngeren Berichten kommen die Analysten zu ähnlichen Beurteilungen, was dazu führt, dass das Rating für das Unternehmen im letzten Monat als "Gut" eingestuft wurde. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Innergex Renewable Energy liegt bei 13,89 CAD, was einer potenziellen Entwicklung um 56,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer weiteren positiven Bewertung des Aktienkurses.

Auf fundamentalere Grundlage wird das Unternehmen im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14,93, was einem Abstand von 53 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,77 entspricht. Dadurch ergibt sich eine positive Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Innergex Renewable Energy eine Rendite von -42,69 Prozent erzielt, was mehr als 34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energiehändler", die eine mittlere Rendite von -9 Prozent aufweisen, liegt das Unternehmen deutlich darunter. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Innergex Renewable Energy von 8,88 CAD als negativ bewertet, da er mit -26,12 Prozent unter dem GD200 von 12,02 CAD liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 9,25 CAD auf, was zu einem neutralen Signal führt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.