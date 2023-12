Innergex Renewable EnergyPref A Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Für Innergex Renewable Energy liegen Analysten zufolge überwiegend positive Bewertungen vor. Von insgesamt 7 Einschätzungen aus den letzten zwölf Monaten werden 5 als "Gut" und 2 als "Neutral" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 13,89 CAD, was einem Potenzial von 53,51 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer Gesamtempfehlung von "Gut" seitens der Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, während die Diskussionsstärke eine abnehmende Aufmerksamkeit verzeichnet. Daraus resultiert eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien reflektieren hingegen überwiegend positive Meinungen und Themen rund um Innergex Renewable Energy, was zu einer positiven Einschätzung durch die Anleger führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 16,2 insgesamt 49 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Aktie von Innergex Renewable Energy sowohl aus Sicht der Analysten als auch der Anlegerstimmung und der fundamentalen Analyse als "Gut" bewertet.