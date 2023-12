Innergex Renewable EnergyPref A Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die technische Analyse der Innergex Renewable Energy zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 12,27 CAD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 9,25 CAD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -24,61 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der GD50 bei 9,32 CAD, was einem Abstand von -0,75 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite der Innergex Renewable Energy um 36,94 Prozent niedriger, was mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur gesamten "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche liegt die Rendite mit 27,58 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysten haben der Aktie der Innergex Renewable Energy in den letzten zwölf Monaten insgesamt 5 positive, 2 neutrale und 0 negative Einstufungen gegeben, was langfristig zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch die Analyseberichte der jüngeren Daten führen zu einer ähnlichen Beurteilung, wobei das Kursziel im Mittel bei 13,89 CAD liegt, was einer erwarteten Kursentwicklung von 50,19 Prozent entspricht. Dadurch ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Innergex Renewable Energy mit einem Wert von 16,2 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 31,74 ist, was einer Unterbewertung um 49 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

