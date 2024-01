Innergex Renewable EnergyPref A Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 7 Analystenbewertungen für die Aktie von Innergex Renewable Energy stattgefunden. Davon waren 5 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und keine "Schlecht". Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut" für die Aktie. Die jüngsten Analysen führen zu einem ähnlichen Ergebnis mit 1 "Gut", 1 "Neutral" und keine "Schlecht" Bewertungen.

Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 14 CAD, was einem Aufwärtspotential von 52,01 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 9,21 CAD. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende weist Innergex Renewable Energy derzeit eine Dividendenrendite von 8,11 Prozent auf, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,38%. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung und das Buzz in der Internet-Kommunikation haben sich in den letzten Wochen kaum verändert und daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die diskutierten Finanzmarktteilnehmer haben in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität bezüglich Innergex Renewable Energy gezeigt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse der Aktie zeigt der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage einen Wert von 11,85 CAD, was 22,28 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 9,21 CAD liegt. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage mit einem Wert von 9,28 CAD und einem letzten Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-0,75 Prozent) erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend wird die Aktie von Innergex Renewable Energy in den analysierten Kategorien mit einer Gesamtbewertung von "Neutral" eingestuft.