Innergex Renewable EnergyPref A Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation bezüglich Innergex Renewable Energy hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, so unsere Analyse. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Daher erhält Innergex Renewable Energy von uns eine "Schlecht"-Bewertung.

Auch der Relative Strength Index (RSI) deutet auf eine überkaufte Situation hin, da der Wert für die letzten 7 Tage bei 91 liegt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 69,11 jedoch im neutralen Bereich anzusiedeln. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für Innergex Renewable Energy.

In der technischen Analyse zeigt sich ein negativer Trend, da der aktuelle Kurs der Aktie mit 7,5 CAD -33,04 Prozent unter dem GD200 liegt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 9,01 CAD einen Abstand von -16,76 Prozent auf, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet.

Trotzdem schätzen Analysten die Aktie von Innergex Renewable Energy auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten wurde die Aktie mit 5 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht" bewertet. Auch das Gesamturteil der jüngsten Analysen lautet auf "Gut", wobei ein durchschnittliches Kursziel von 13,5 CAD erwartet wird. Basierend auf den Analystenschätzungen vergeben wir daher die Gesamtbewertung "Gut" für Innergex Renewable Energy.