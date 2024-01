Innergex Renewable EnergyPref A Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Aktienkurs von Innergex Renewable Energy verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,84 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" im Durchschnitt um -8,85 Prozent, was einer Underperformance von -30,99 Prozent für Innergex Renewable Energy entspricht. Im "Versorgungsunternehmen"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -8,85 Prozent im letzten Jahr, und Innergex Renewable Energy lag um 30,99 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Innergex Renewable Energy mit 9,19 CAD derzeit um -0,54 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei -23,86 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Innergex Renewable Energy liegt derzeit bei 7,68 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt von 5,3 Prozent in der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler"-Branche liegt. Die Differenz von +2,37 Prozent zur Branchendurchschnittsrendite führt dazu, dass die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält.

In fundamentalen Begriffen gilt die Aktie von Innergex Renewable Energy als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV von 15,48 liegt insgesamt 51 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", der 31,78 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".