Innergex Renewable EnergyPref A Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken überwiegend positiv, was die Anleger positiv stimmte. An fünf Tagen signalisierte das Stimmungsbarometer grünes Licht, was bedeutet, dass negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Innergex Renewable Energy diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird somit insgesamt als "Gut" eingeschätzt.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" hat die Aktie von Innergex Renewable Energy in den letzten 12 Monaten eine Performance von -40,24 Prozent erzielt. Dies ist eine Underperformance von -27,88 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -12,37 Prozent. Auch im Sektorvergleich schnitt das Unternehmen mit -27,88 Prozent unter dem Durchschnittswert von -12,37 Prozent schlecht ab, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende weist Innergex Renewable Energy eine Dividendenrendite von 8,11 Prozent auf, was 2,73 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" hat im Durchschnitt eine Dividendenrendite von 5 Prozent. Aus diesem Grund wird die Aktie im Vergleich als lohnendes Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 10,43 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 7,98 CAD liegt, was einer Abweichung von -23,49 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs (8,41 CAD) unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,11 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.