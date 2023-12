Innergex Renewable EnergyPref A Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Evotec":

Der Aktienkurs von Innergex Renewable Energy hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -36,94 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Versorgungsunternehmen") liegt das Unternehmen damit 28,45 Prozent unter dem Durchschnitt (-8,49 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" beträgt -8,49 Prozent, wobei Innergex Renewable Energy aktuell 28,45 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt sich, dass die Diskussion in den sozialen Medien in den letzten Tagen überwiegend positiv war. Insgesamt gab es acht positive und zwei negative Tage, während an zwei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Innergex Renewable Energy wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. In dieser Hinsicht zeigen unsere Untersuchungen, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für das Unternehmen bleibt gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Grundlegend betrachtet wird die Aktie von Innergex Renewable Energy im Vergleich zum Branchendurchschnitt als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,2 liegt das Unternehmen 49 Prozent unter dem Branchen-KGV von 31,7. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

