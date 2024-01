Inner Mongolian Baotou Steel Union Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die Inner Mongolia Baotou Steel Union wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,74 CNH, während der Kurs der Aktie (1,42 CNH) um -18,39 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 1,52 CNH ergibt eine Abweichung von -6,58 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich für die Inner Mongolia Baotou Steel Union eine langfristig starke Diskussionstätigkeit, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum jedoch nahezu unverändert, was insgesamt zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Inner Mongolia Baotou Steel Union liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 63 und deutet auf eine neutrale Situation hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

In den sozialen Medien wurden in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negative Bewertungen und Kommentare zu Inner Mongolia Baotou Steel Union abgegeben. Dies spiegelt sich auch in der Anleger-Stimmung wider, die insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

Zusammenfassend zeigt die technische Analyse, das Sentiment und der Relative Strength Index eine überwiegend negative Einschätzung der Inner Mongolia Baotou Steel Union. Die Anleger-Stimmung unterstützt diese Bewertung und deutet insgesamt auf eine "Schlecht"-Einstufung hin.