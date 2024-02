Inner Mongolian Baotou Steel Union Aktie: Das sollte jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aurubis AG":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Inner Mongolia Baotou Steel Union diskutiert. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Inner Mongolia Baotou Steel Union, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von Inner Mongolia Baotou Steel Union mit -24,87 Prozent um mehr als 5 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von -19,77 Prozent liegt die Aktie mit einer Rendite von -24,87 Prozent deutlich darunter. Somit erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten Wochen konnte eine Zunahme negativer Kommentare über Inner Mongolia Baotou Steel Union in den sozialen Medien beobachtet werden. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich ebenfalls im roten Bereich. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Aktie wird insgesamt als "Schlecht" bewertet, da auch die Intensität der Beiträge zu der Aktie abgenommen hat.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Inner Mongolia Baotou Steel Union beträgt aktuell 27,78 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als überverkauft eingestuft wird und somit als "Gut". Beim 25-Tage-RSI wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Somit wird die Aktie unterm Strich mit "Gut" für diesen Punkt bewertet.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung, ein "Schlecht"-Rating im Branchenvergleich Aktienkurs und eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Sentiment und Buzz.