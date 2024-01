Inner Mongolian Baotou Steel Union Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Inner Mongolia Baotou Steel Union-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 1,76 CNH für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 1,46 CNH verzeichnet, was einem Unterschied von -17,05 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,55 CNH liegt mit einem Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,81 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Inner Mongolia Baotou Steel Union-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage weist darauf hin, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Die Analyse der RSIs ergibt also insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Inner Mongolia Baotou Steel Union-Aktie überwiegend positiv sind. Die aktuelle Anlegerstimmung wird daher als "Gut" bewertet.

Auch die Sentiment- und Buzz-Analyse deutet darauf hin, dass die Stimmung in den letzten Wochen deutlich verbessert hat. Die erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt zudem ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.