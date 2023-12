Inner Mongolian Baotou Steel Union Aktie: Aus, Aus, Aus!

In den letzten Wochen gab es kaum Veränderungen in der Stimmung bezüglich Inner Mongolia Baotou Steel Union, wie unsere Analyse zeigt. Daher erhält die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität rund um die Aktie gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher erhält Inner Mongolia Baotou Steel Union in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Inner Mongolia Baotou Steel Union laut der RSI-Analyse überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine Überkauftheit oder Überverkauftheit an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 1,79 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,46 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -18,44 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt einen Abstand von -8,75 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Medien wurden Inner Mongolia Baotou Steel Union in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet, und es wurden hauptsächlich negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.