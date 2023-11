Inner Mongolia Yuanxing Natural Soda-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Weitere Suchergebnisse zu "NIO":

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Inner Mongolia Yuan Xing Energy eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und ein negatives Feedback. An fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Inner Mongolia Yuan Xing Energy daher eine "Gut"-Einschätzung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Anlegerstimmung zu Inner Mongolia Yuan Xing Energy als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Inner Mongolia Yuan Xing Energy beträgt das aktuelle KGV 12. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" haben im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Inner Mongolia Yuan Xing Energy damit weder unterbewertet noch überbewertet. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt die Rendite von Inner Mongolia Yuan Xing Energy mit -18,19 Prozent mehr als 13 Prozent darunter. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,54 Prozent. Auch hier liegt Inner Mongolia Yuan Xing Energy mit 12,65 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Aktivität und Diskussionsintensität hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität aufgewiesen, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Inner Mongolia Yuan Xing Energy in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".