Inner Mongolia Yuanxing Natural Soda Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Aktienkurs von Inner Mongolia Yuan Xing Energy verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -38,96 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -23,62 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -15,34 Prozent für Inner Mongolia Yuan Xing Energy bedeutet. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite bei -23,62 Prozent, was einer Unterperformance von 15,34 Prozent für das Unternehmen entspricht. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Inner Mongolia Yuan Xing Energy über einen längeren Zeitraum hinweg deuten auf eine mittlere Aktivität und eine negative Stimmungsänderung hin. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes und einem "Schlecht"-Wert in Bezug auf die Stimmungsänderung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Inner Mongolia Yuan Xing Energy-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 6,56 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,13 CNH liegt (Unterschied -6,55 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 5,7 CNH, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt.

In Bezug auf die Dividende kann aktuell bei einer Dividendenrendite von 2,63 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Chemikalienbranche ein Mehrertrag von 0,59 Prozentpunkten erzielt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.