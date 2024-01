Inner Mongolia Yuanxing Natural Soda Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Dividendenrendite von Inner Mongolia Yuan Xing Energy liegt mit 2,15 % über dem Branchendurchschnitt von 1,94 %. Dies entspricht einem möglichen Mehrgewinn von 0,21 Prozentpunkten und führt zu einer neutralen Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Sektor "Materialien" weist die Aktie von Inner Mongolia Yuan Xing Energy eine Rendite von -23,46 % auf, was mehr als 16 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -7,3 % verzeichnete, liegt die Rendite von Inner Mongolia Yuan Xing Energy mit -23,46 % deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation bezüglich Inner Mongolia Yuan Xing Energy haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso zeigt die Diskussionsstärke in den sozialen Medien keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 7,14 CNH, während der Aktienkurs bei 5,87 CNH liegt, was einer Abweichung von -17,79 % entspricht. Auch der GD50 weist mit 6,33 CNH eine Abweichung von -7,27 % auf, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.