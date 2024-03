Inner Mongolia Yuanxing Natural Soda Aktie: So kann man sich irren!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Inner Mongolia Yuan Xing Energy beträgt das aktuelle KGV 10, während vergleichbare Unternehmen aus der Chemikalien-Branche im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Inner Mongolia Yuan Xing Energy weder unterbewertet noch überbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Inner Mongolia Yuan Xing Energy eine Performance von -38,96 Prozent, was zu einer Unterperformance von -18,25 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Chemikalien-Branche führte. Auch im Sektorvergleich war die Rendite mit -18,25 Prozent unterdurchschnittlich. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Inner Mongolia Yuan Xing Energy zeigt vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass insbesondere "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Inner Mongolia Yuan Xing Energy zeigt eine überkaufte Situation mit einem Wert von 98,04. Daher wird die Bewertung in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 51, was auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".