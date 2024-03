Inner Mongolia Yuanxing Natural Soda Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Aktienkurs der Inner Mongolia Yuan Xing Energy verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von -38,96 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Materialien" ein Minus von 15,76 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Chemikalien" beträgt -23,2 Prozent, und die Inner Mongolia Yuan Xing Energy liegt derzeit 15,76 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Inner Mongolia Yuan Xing Energy-Aktie zeigt einen Wert von 36 für die letzten 7 Tage, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 32,22, was ebenfalls eine neutrale Bewertung ergibt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 6,56 CNH für die Inner Mongolia Yuan Xing Energy angegeben. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt jedoch bei 6,18 CNH, was einer Abweichung von -5,79 Prozent entspricht und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ergibt sich auf Basis der vergangenen 50 Tage ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 5,71 CNH, was einer positiven Abweichung von +8,23 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende weist die Inner Mongolia Yuan Xing Energy mit 2,63 % eine leicht höhere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (2,03 %) auf. Die Differenz von 0,59 Prozentpunkten führt zu einer aktuellen Einstufung als "Neutral".

