Inner Mongolia Yuanxing Natural Soda Aktie: Knallt es bald?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Inner Mongolia Yuan Xing Energy wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass Inner Mongolia Yuan Xing Energy überkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt, dass das Wertpapier überkauft ist, mit einem Wert von 71,36. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Inner Mongolia Yuan Xing Energy in den vergangenen Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Inner Mongolia Yuan Xing Energy bei 7,19 CNH liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 5,64 CNH erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -21,56 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 6,38 CNH, was einer Distanz von -11,6 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Inner Mongolia Yuan Xing Energy mit einer Rendite von -25,15 Prozent mehr als 17 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,17 Prozent aufweist, liegt die Aktie deutlich darunter, mit einer Rendite von 16,99 Prozent. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.