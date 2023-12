Inner Mongolia Yuanxing Natural Soda Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die technische Analyse der Inner Mongolia Yuan Xing Energy zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) derzeit bei 7,14 CNH verläuft. Der Aktienkurs ging selbst bei 5,87 CNH aus dem Handel, was einem Abstand von -17,79 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 6,33 CNH, was einer Differenz von -7,27 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Inner Mongolia Yuan Xing Energy war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien hervorgeht. Hingegen waren in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert zu verzeichnen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung als "Neutral" einstufen.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,02 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Somit erhält sie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Inner Mongolia Yuan Xing Energy liegt bei 40,48 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine Gesamteinschätzung als "Neutral".