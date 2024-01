Inner Mongolia Yuanxing Natural Soda Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die Stimmung und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben uns die Aktie von Inner Mongolia Yuan Xing Energy genauer angesehen und festgestellt, dass die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage liefern. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, woraus sich unserer Meinung nach eine "Neutral"-Bewertung ableiten lässt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung für Inner Mongolia Yuan Xing Energy eine Veränderung zum Negativen auf, was einem "Schlecht"-Rating entspricht. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Von fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Inner Mongolia Yuan Xing Energy 11. Im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" liegt das KGV im Durchschnitt bei 0. Daher ist die Aktie aus dieser Perspektive weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,46 Prozent erzielt, was 16,82 Prozent unter dem Durchschnitt der Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -6,64 Prozent, wobei Inner Mongolia Yuan Xing Energy aktuell 16,82 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Inner Mongolia Yuan Xing Energy als Neutral-Titel eingestuft wird. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennzahl zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 33,33 und ein Wert für den RSI25 von 63,05, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.