Inner Mongolia Yi Li Industry im Check!

Die technische Analyse der Inner Mongolia Yili Industrial-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von -5,77 Prozent auf, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment zeigt sich hingegen positiv, da überwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Trotzdem wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt.

Auch das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer deutet auf eine positive Entwicklung hin, da eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Schließlich zeigt der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und auf 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für die Inner Mongolia Yili Industrial-Aktie.

Inner Mongolia Yi Li Industry kaufen, halten oder verkaufen?

