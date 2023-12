Inner Mongolia Yi Li Industry-Anleger machen nicht mehr mit!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Inner Mongolia Yili Industrial heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 85,94 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 73,65, was ebenfalls auf eine Überkauftheit hindeutet und somit bekommt die Aktie auch für den RSI25 ein "Schlecht"-Rating. Zusammen ergibt sich für das Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Inner Mongolia Yili Industrial-Aktie ein Durchschnitt von 28,02 CNH für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 25,51 CNH, was einer Abweichung von -8,96 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird im Rahmen der Charttechnik analysiert und beträgt aktuell 26,83 CNH, was einer Abweichung von -4,92 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor liegt Inner Mongolia Yili Industrial mit einer Rendite von -0,59 Prozent mehr als 5 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittel-Branche, die eine mittlere Rendite von -5,3 Prozent aufweist, liegt die Rendite der Aktie mit 4,71 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet trägt ebenfalls zur Einschätzung einer Aktie bei. Dabei zeigen sich interessante Ausprägungen für Inner Mongolia Yili Industrial. Die Diskussionsintensität ist erhöht, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.